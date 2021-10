JAKARTA - Amanda Caesa baru saja mengenalkan single terbaru berjudul Mengapa Patah Hati. Berbeda dari sebelumnya, Amanda kali ini membawakan lagu dengan lirik Bahasa Indonesia.

Di balik pembuatan lirik dengan Bahasa Indonesia, Amanda Caesa punya cerita. Dia rela keluar dari zona nyaman untuk mengikuti permintaan fans.

"Banyak yang request, 'Coba dong, nyanyiin Bahasa Indonesia'. Nah, saat ini aku ingin memenuhi permintaan mereka," ujar Amanda Caesa di Jakarta baru-baru ini.

Namun selain mengikuti permintaan fans, Amanda Caesa juga punya pertimbangan lain dibalik pembuatan lirik berbahasa Indonesia. Putri Parto Patrio juga ingin mengembangkan kemampuan bermusik dengan tak hanya menyajikan lagu berbahasa Inggris.

"Kan memang pengin belajar banyak di dunia musik. Jadi karya-karya aku pasti akan beragam juga. Dari genre ini, itu, dari Bahasa Inggris ke Indonesia," jelas Amanda.

Lewat single barunya, Amanda Caesa berharap bisa diterima penikmat musik Tanah Air.

"Semoga bisa banyak yang terima, support, banyak yang suka lagunya. Semoga kita bisa menggalau bersama," tuturnya.

Amanda Caesa sebelumnya sudah merilis beberapa single yang dijadikan andalan. Diantaranya seperti Even If You Aren't There For Me, Half a Soul, hingga Why Can't We yang dinyanyikan bersama Calvin Jeremy.

