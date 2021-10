MAMI Sisca atau Sisca Mellyana tampil menggoda lagi pakai setelan bra merah dan celana dalamnya. Warganet tentu heboh dan membanjiri kolom komentar selebgram seksi ini.

Mami Sisca pamer kulit mulusnya berbalut bra merah dan celana dalam. Pose seksinya itu tak jauh berbeda dari gaya favorit Mami Sisca.

Pose seksinya di kolam renang lumayan menyegarkan mata kaum adam. Apalagi wanita pemilik body montok ini pun memperlihatkan tato mawar di dadanya.

Dia juga menikmati suasana alam di sekitarnya yang asri dan menyegarkan. Dilihat dari caption yang ditulis oleh Mami Sisca.

"Negative people need Drama like Oxygen. Stay positive i will take their breath away," tulis Mami Sisca.

Seperti biasa, netizen pun menuliskan beragam komentar lucu hingga terkesan menggoda dengan gayanya. Yuk intip! "Mami cantiknya gak kelar-kelar," puji netizen. "Mantap tante sexy," kata yang lain. "Ada tato yang menggoda," ujar netizen lain. "Mawarnya tambah mekar," tulis warganet lain.