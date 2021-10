CUT Meyriska sedang berbahagia karena hamil anak kedua. Meski begitu, dia masih tetap lincah mengasuh buah hati pertamanya, Shaquille.

Tampaknya, Cut Meyriska tak kewalahan dalam mengurus putra pertamanya itu. Terbukti pada unggahan reels video terbarunya, Selasa, 12 Oktober 2021.

Dalam video tersebut Cut Meyriska membagikan potretnya bersama Shaquille, dengan potret ibu dan anak singa. Kompak mengenakan busana bermotif garis-garis hitam, keduanya tampak menggemaskan, ya?

“I will always be by your side, you are #unstoppable 🦁 (Aku akan selalu berada di sampingmu, tak kan terhenti 🦁)," tulisnya.

Netizen pun turut takjub dengan kehangatan ibu dan anak ini. Apa kata mereka? "Aaaaaaaaa cutte bangettt❤😍😍😍😍”, kata warganet. “Haha masyaAllah gemoy,' kata yang lain. "Perpaduan ka cut meyriska dengan ka rojer😍😍MasyaAllah... Cakep bener dah," ujar yang lain. "Gemas ibunya dan anaknya," ujar netizen lain.