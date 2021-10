SHANDY Aulia dan David Herbowo diisukan bercerai. Shandy nampak pasrah dengan apa yang dialaminya dan menyebut peran Tuhan dalam hidupnya.

Hal itu terlihat dari unggahan foto terakhir Shandy Aulia di Instagram. Caption foto Shandy Aulia pun menjadi sinyal bahwa diduga rumah tangganya retak.

Shandy unggah foto bareng anak semata wayangnya cuma berdua. Dia menuliskan caption "Just two of us (hanya kita berdua)."

"Memang tidak tahu bagaimana akhir dari musim ini atau bagaimanakah musim yang baru itu akan datang," ujarnya dikutip dari laman Instagram @shandyaulia.

Meski begitu dia yakin bahwa Tuhan akan menuntunnya jika akan menjumpai kehidupan yang baru kelak. "Tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri," tambahnya. Sekadar informasi, Shandy Aulia dan David Herbowo menikah di 2011. Selama 9 tahun menikah, Shandy dan David dikaruniai bayi perempuan cantik, Claire Herbowo.



