JAKARTA - Belva Devara resmi melamar sang kekasih, Sabrina Anggraini. Uniknya, momen manis tersebut terjadi di depan gedung Massachusetts Institute of Technology (MIT), Amerika Serikat.

Hal tersebut diketahui dari laman Instagram keduanya yang kompak mengunggah momen romantis tersebut. “So will you marry me? @sabrinaanggraini,” kata Belva Devara dikutip dari Instagramnya, Senin (4/10/2021).

Dalam foto tersebut, Belva terlihat berlutut di hadapan kekasihnya dan membuka kotak cincin. Sementara itu, Sabrina tampak terkejut sambil menutup mulutnya.

Di unggahan berikutnya, Belva juga mengatakan bahwa sang kekasih telah menerima ajakannya untuk menikah. “She said yes!!! Luckiest man in the world. Alhamdulillah. Bismillah!” tulis pria 31 tahun itu.

Sontak, postingan Belva banjir ucapan selamat hingga komentar-komentar nyeleneh dari netizen yang bergembira dengan kabar bahagia ini. “Aaaaa gemoy banget Mas Belva. Yuk bikin Ruangjodoh yuk wkwk,” kata netizen di kolom komentar. “So sweet banget, demi apaaaa,” komentar yang lain. “Hari patah hati nasional gak nih?!” tulis netizen. “Suka banget deh sama pasangan ini. Sama-sama bertumbuh dan bisa menginspirasi,” kata yang lainnya. “Otak ketemu otak, lamarannya di kampus,” celetuk netizen. “Uwaw! Congrats kak! Perfect couple banget ini mah gak kebayang aku secerdas apa anaknya nanti,” komentar netizen.