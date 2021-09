TAMARA Bleszynski memperlihatkan video kebersamaannya dengan seorang pria dewasa berparas tampan. Apakah itu pacar baru Tamara?

Bahkan dari unggahan tersebut, ibu dari Teuku Rassya itu juga menyematkan pesan romantis di keterangan video yang dia unggah.

"Thank you sayang @chefchandra_y For d laughter, dah jauh2 just to make sure Iā€™m ok šŸ’ž," tulis keterangan video yang diunggah Tamara Bleszynski di akun instagramnya, Rabu (29/9/2021).

Dalam unggahan itu, Tamara terlihat mesra dengan merangkul sosok pria tersebut yang diketahui bernama Chandra Yudasswara yang berprofesi sebagai seorang chef.

Di sisi lain, sama halnya dengan Tamara, Chandra juga mengunggah video dan foto kebersamaan mereka berdua di akun Instagram miliknya. "Your laughter always bring happiness (tawa mu selalu membawa kebahagiaan) ... thank you for being YOU (terima kasih sudah menjadi 'dirimu'," šŸ’ž @tamarableszynskiofficial," tulis Chandra Yudasswara yang dikutip MNC Portal, Kamis (30/9/2021). Diketahui sebelumnya, wanita yang kini bermukim di Bali itu juga sempat membuah heboh netizen lewat sebuah foto yang memperlihatkannya tengah bersama dengan seorang bule, dan hal ini terlihat dari unggahan Tamara di media sosial. Namun kini, sosok hadirnya Chandra kembali menarik perhatian publik. Sayangnya, hingga kini masih belum diketahui pasti adakah hubungan spesial diantara mereka berdua.