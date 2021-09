Ariel Tatum menjadi trending topik di Twitter setelah mengunggah potret pria misterius. Apakah pria itu pacar barunya?

Potret tersebut dia bagikan melalui Instagram Story pribadinya. Tak menampakkan wajah sang pria dengan jelas, Ariel Tatum hanya mengunggah punggung pria berkemeja hitam dengan cepolan rambut itu.

Dalam keterangannya, artis 24 tahun itu mengaku bangga kepada sang pria karena sudah bisa membeli rumah idamannya di usianya yang masih 20 tahun. Pria tersebut diduga adalah kekasih Ariel Tatum yang selama ini dirahasiakan.

"Bangga banget sama yang satu ini, 2 tahun lebih muda tapi sudah berhasil menggapai beberapa cita-cita di hidup, termasuk beli rumah idamannya," tulis Ariel Tatum dalam keterangan, Rabu (29/9/2021).

Potret itu diunggah ulang oleh akun Twitter @hrdbacot dan menuai beragam reaksi pengguna Twitter lainnya. Banyak yang membahas pria brondong yang dikencani bintang film Selesai itu. Tak sedikit juga warganet yang iri terhadap pencapaian pria misterius itu.

"Ariel tatum seleranya brondong jg ya, sis we have the same taste," cuit warganet.

" Jadi, umur 22 tahun udah bisa beli rumah impian. Kalian umur segitu lagi sibuk apa?" tulis warganet lain.

"Cowonya ariel tatum sukses di usia muda udah bisa beli rumah. Ngambil KPR yg tanpa dp ya?" balas warganet lain.

"Saya Umur 22 sibuk gedor pagar pabrik + nanya 'permisi pak ada lowongan'" timpal warganet lainnya.