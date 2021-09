AUREL Hermansyah mengumumkan kelahiran Baby Aurel yang cantik dan menggemaskan. Atta Halilintar ikut menyambut kelahiran bayi tersebut.

"Gemeshh bangettt!! Selamat eqy & ebil atas kelahiran baby Latisha Aurelie Jasmie..Anak cantik dan Sholeha πŸ’–πŸ‘ΆπŸ» Ahh jd ga sabar nih Baby AH 😍," tulis Aurel di laman Instagram, baru-baru ini.

Rupanya Baby Aurel yang dimaksud adalah anak dari Eqy dan Ebil, salah satu tim AHHA . Bayi perempuan itu diberi nama Latisha Aurelie Jasmine, namanya memang mirip dengan istri Atta Halilintar.

Atta pun ikut menyambut kelahiran bayi cantik tersebut. "Welcome to the world, baby Jasmine Aurelie," ujar Atta di laman YouTube-nya, dikutip Senin (27/9/2021).

Namanya sengaja mirip, lantaran orangtua bayi tersebut rupanya terinspirasi dari nama Aurel, pemberian Anang Hermansyah dan Krisdayanti dulu.

"Baby Aurel? Karena nama baby ini Aurel juga, yaitu anaknya salah satu dari timku Eqy BW dan istrinya, Ebil," ujar Atta.

"Katanya ini anaknya juga terinspirasi namanya dari istriku," imbuh suami Aurel Hermansyah tersebut.