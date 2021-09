TANTE Ernie mengunggah foto seksi di kolam renang yang bikin netizen gelisah. Tante Ernie tampil dengan balutan bikini warna hitam.

Perempuan yang dijuluki Tante Pemersatu Bangsa oleh netizen itu berpose di pinggir kolam renang dengan rambut terurai. Selain itu, helaian rambut di pipi membuat penampilannya sedikit terkesan menggoda.

"Love me or hate me, you can choose either way! But the fact is .. You can’t get me off your mind 🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️," tulis captionnya.

Tak hanya itu, ekspresi tatapan mata yang sedikit sayu justru menambah kesan seksi ibu dari tiga orang anak ini. Netizen pun gagal fokus melihat foto Tante Ernie yang diunggah pada malam Jumat. "Aku kudu piye," komen @yudibado*** "Bikin melek," kata @rikiapri*** "😍😍😍bingung mau bilang apa," ujar @okkyhar*** "Ini nih mertua idaman," tutur @3ndr*** "Mana ini maljum (malam jumat) lagi," celetuk @bayuk*** "Gelisah aku," kata @dfal***