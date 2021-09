SEOUL- Kabar mengejutkan datang dari aktris Oh Yeon Seo. Bintang drama A Korean Odyssey tersebut dilaporkan telah meninggalkan agensinya, SidusHQ setelah kontrak berakhir.

Menanggapi hal tersebut, seorang perwakilan dari SidusHQ pun mengkonfirmasi saat ini sangat aktris masih bersama mereka. Selain itu masih ada sisa kontrak Oh Yeon Seo dengan agensi tersebut.

“Masih ada waktu tersisa di kontrak eksklusif kami dengan Oh Yeon Seo, dan kami sedang mendiskusikan pembaruan," kata SidusHQ seperti dikutip dari laman Soompi, Jumat (17/9/2021).

Oh Yeon Seo, yang memulai debutnya sebagai anggota grup idola Luv pada tahun 2002 sebelum memulai debutnya sebagai aktris, menandatangani kontrak dengan SidusHQ pada tahun 2019. Dia baru-baru ini membintangi drama Mad for Each Other.

