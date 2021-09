ATTA Halilintar mengatakan kepada Cinta Laura bahwa salah satu adik perempuannya pernah menjadi korban pelecehan seksual. Atta marah dan mencekik sang pelaku.

Atta mengungkap hal ini di kanal YouTube, AH, baru-baru ini. Awal mula Atta menceritakan hal ini saat dirinya dan Cinta tengah berdiskusi perihal kasus pelecehan seksual.

"Walaupun aku bukan perempuan, tapi aku bakal punya anak perempuan," tutur Atta Halilintar.

Tanpa terduga, Atta lantas menceritakan pengalaman pahit yang pernah terjadi kepada adik perempuannya, namun tak dia sebutkan namanya.

"Dan aku punya adik cewek itu 5, sekarang punya istri, punya ibu, nanti punya anak cewek. jadi bakal banyak cewek-cewek yang aku lindungi. Even adik aku aja dulu, dia pernah cerita sih, waktu itu rok nya ditarik aja aku bener-bener nyamperin tuh cowok, itu aku cekek, bener-bener aku cekek," tutur Atta Halilintar.

Hal itu dia lakukan karena dia merasa sebagai figur seorang 'abang' yang harus melindungi adik-adiknya. "Karena aku bener-bener marah, karena aku abangnya, jadi aku ngerasa tuh wah gimana ya," tambahnya.

Lantas, mendengar cerita Atta, Cinta pun tampak kagum melihat getolnya Atta melindungi dan begitu menjaga anggota keluarganya, khususunya bagi yang perempuan.

"Tapi kalau dari aku sih, aku seneng banget denger Atta bilang ini, karena aku sangat meng-admirer sosok lelaki yang memang sangat peduli dengan figur perempuan dalam hidupnya and as you said, you really protective," tutur Cinta Laura.

"Tapi juga butuh diinget bahwa kita juga harus mendidik anak-anak perempuan kita untuk melindungi diri mereka juga, jangan hanya dilindungi, tapi juga melindungi diri sendiri juga," tambahnya.