SEOUL - Sekitar 17 hari setelah menjalani pelatihan militer dasar, foto Jang Ki Yong dari barak militer pun beredar di forum komunitas online. Dalam foto itu, dia terlihat berpose bersama rekan tentara lainnya.

Dalam foto itu, dia terlihat ceria dengan senyum mengembang di wajahnya. Setelah menyelesaikan pelatihan militer dadar, dia akan mulai bertugas sebagai tentara aktif.

Baca juga: Jang Ki Yong Wamil, Aktor Now, We Are Breaking Up Beri Dukungan

Jang Ki Yong mulai menjalani wajib militer, pada 23 Agustus 2021. Sebelum absen selama 2 tahun ke depan, aktor 29 tahun tersebut meninggalkan dua proyek akting untuk penggemarnya.

Drama pertama adalah My Roommate Gumiho yang diterima cukup baik oleh publik Korea dan internasional. Sementara drama Now, We Are Breaking Up telah menyelesaikan syuting dan dijadwalkan tayang pada November mendatang.

Dalam drama yang juga diperankan oleh aktris Song Hye Kyo itu, Jang Ki Yong berperan sebagai Yoon Jae Kook, seorang fotografer freelance yang terkenal tampan, kaya, dan cerdas.*

Baca juga: Setahun Pacaran, Ranty Maria dan Rayn Wijaya Segera Menikah

(SIS)