JAKARTA- Rizky Billar dan Lesti Kejora menjadi pasangan yang tengah berbahagia saat ini. Keduanya akhirnya resmi menyandang status suami-istri usai menikah pada 19 Agustus 2021.

Rizky Billar baru-baru ini pun mengungkapkan perasaannya pasca menikah. Dia mengaku tidak pernah menyangka akan menikahi Lesti Kejora.

Pria 26 tahun tersebut pun kemudian membeberkan kesan pertamanya bertemu dengan sang istri. Menurutnya, sosok Lesti Kejora dimatanya merupakan perempuan yang kalem waktu awal bertemu.

"Lesti jujur pertama kali ketemu, first impressions-nya adalah gua sih mikirnya tadi anaknya tuh kalem gitu, diem," kata Rizky, dikutip dari kanal YouTube Was Was, Rabu (8/9/2021).

Dia pun tidak menyangka jika Lesti Kejora berbeda dari bayangannya. Setelah mengobrol, dia pun mengakui perempuan 22 tahun itu merupakan sosok yang asik.

"Tapi ternyata setelah kita on air dan sempat ngobrol-ngobrol juga kan di belakang stage, memang anaknya itu seru sih, kocak, suka bercanda juga," ucapnya. Lesti Kejora adalah sosok perempuan yang ada di luar ekspektasi Rizky. Hingga akhirnya Lesti Kejora dan Rizky Billar pun menikah. "Jadi ya hampir di luar ekspektasi saya sih ketika pertama kali ketemu sama Lesti," pungkasnya. Seperti diketahui, Rizky Billar dan lesti Kejora pertama kali dipertemukan dalam acara yang dipandu Tukul Awarna di salah satu stasiun televisi swasta pada Juli 2020. Sejak saat itu keduanya pun dijodoh-jodohkan oleh netizen lantaran memiliki nasib yang sama. Rizky Billar baru saja ditinggal nikah sahabatnya, Dinda Hauw, sementara Lesti Kejora ditinggal nikah mantan kekasihnya, Rizki 2R. Mereka pun kemudian resmi menikah pada 19 Agustus silam.