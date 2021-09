JAKARTA- Komika Tretan Muslim seolah memiliki firasat ada kejadian yang menimpa rekan kerjanya, Coki Pardede. Dia mengaku belum lama ini menemukan lukisan hitam putih Coki dan memanjangnya di rumah.

Tretan Muslim juga membagikan gambar dirinya dengan sikap berdoa bersama lukisan hitam putih berwajah Coki itu di Instagram pribadinya.





BACA JUGA:

- Polisi Ungkap Coki Pardede Bisa Ajukan Rehabilitasi

- Bela Tyna Kanna, Nana Mirdad: Please Forgive

"Sekitar seminggu lalu pas beres-beres barang enggak sengaja nemu lukisan Coki ini dan enggak tau kenapa pengen aja dipajang dirumah," papar Tretan dalam keterangan foto seperti dikutip di Instagram, Sabtu (4/9/2021).

"Ternyata memang ada kejadian Why Why Why," imbuhnya.

Secara tersirat, Tretan juga tampaknya mengingat kembali kejadian keduanya membuat konten memasak babi dan kurma yang bikin mereka mengalami penolakan oleh ormas-ormas muslim sekira September-Oktober 2018. "Kalau ada slogan September cerita itu memanglah bullshit," katanya. Pada akhir kalimatnya pun kemudian Tretan berharap bisa bertemu Coki Pardede dengan versi yang baru (sembuh). Unggahan tersebut juga kemudian ramai dikomentari oleh warganet "Bikin konten WHY malah jadi sumber dari segala sumber ke WHY-an," kata warganet. "Coki terlalu mendalami perannya sebagai pemuda tersesat, sampai enggak sadar kalau punch linenya dirinya sendiri, " kata yang lain. "The Real pemuda tersesat," ungkap warganet lainnya.