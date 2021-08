DI tengah kesibukan syuting, Natasha Dewanti gak mau lupa untuk menghabiskan waktu dengan anak-anak tercinta. Momen berharga itupun tak lupa ia bagikan di sosial media pribadinya.

Pemeran Mama Sarah di Sinetron Ikatan Cinta ini mengunggah foto kebersamaan dengan anaknya yang diunggah pada 15 Agustus 2021 lalu.

Namun, netizen salfok dengan foto ini loh. Kenapa ya?

Siapa yang tak kaget, hot mom yang satu ini sudah berusia 42 tahun. Tapi dia masih terlihat awet muda.

Ternyata karena wanita yang akrab disapa Dijet ini sedang menemani anak-anaknya di pinggir kolam renang, menggunakan pakaian sporty.

"Motherhood; all love begins and ends here. #whilekakakstillsleeping #momof4," tulis Natasha Dewanti di laman Instagram @dijet78.

Warganet langsung menyerbu kolom komentar dengan berbagai pujian kepadanya.

“Tersayaang, love this pic,” tulis lawan mainnya di Ikatan Cinta, @sarinila16.

“BUBU THE BEST,” tulis warganet.

"Mamah cantik manis 😍," kata yang lain.

"Hot mama sehaat terus mom❤️," puji netizen lain.