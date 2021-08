AMANDA Manopo menyabet kategori Digital Darling Female di Indonesia Digital Award (IDA) 2021. Ia mengalahkan Femila Sinukaban, Glenca Chysara, Ranty Maria, Tiara Andini, juga Aurel Hermansyah.

Amanda Manopo berterima kasih kepada penggemar setianya, karena telah dipilih menjadi pemenang di kategori Digital Darling Female di Indonesia Digital Award 2021.

"Terima kasih sudah memilih saya jadi pemenang," kata Manda dalam video ucapan terima kasih di Indonesia Digital Award 2021, Rabu (25/8/2021).

Pemeran Andin di Ikatan Cinta ini juga berterima kasih kepada seluruh keluarganya, teman, crew sinetron hingga para fans karena sudah mendukungnya selama ini.

"Kemenangan ini untuk kalian semua," ujarnya.

Perayaan ulang tahun RCTI+ bertajuk Indonesian Digital Awards 2021, digelar pada pukul 7 malam yang dapat disaksikan live streaming di aplikasi RCTI+. Indonesian Digital Awards 2021 merupakan sebuah apresiasi bagi artis dan juga konten favorit yang banyak diakses dan banyak menghibur pengguna RCTI+.

Ada 10 kategori di Indonesian Digital Awards 2021 yang kan di umumkan siapa artis dan juga konten favorit apakah yang akan menjadi pemenang. 10 kategori Indonesian Digital Awards 2021 di antaranya Most Favorite Live Chat Plus, Most Favorite Podcast, Most Favorite Games Plus , Most Favorite Viral Video, Most Favorite TV Series, Most Favorite RCTI+ Original Content , Most Favorite Judges Talent Search , Most Favorite Host, Digital Darling Female, Digital Darling Male.