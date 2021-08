LOS ANGELES - Aktris Selena Gomez menceritakan pengalaman tak menyenangkan syuting film di tengah pandemi COVID-19, pada November 2020. Dia mengaku, pengalaman itu membuatnya sangat stres.

"Tak seorang pun diizinkan masuk ke dalam set. Semua orang pakai masker dan face shields. Kalau aku menyentuh properti syuting, tim akan langsung membersihkannya," ujarnya seperti dikutip dari ELLE, Selasa (24/8/2021).

Prosedure lebih ketat, menurut penyanyi 29 tahun itu, terjadi saat dia melakoni adegan ciuman. Pasalnya, setiap kali take dia harus berkumur dengan obat kumur. Sementara untuk adegan ciuman, bisa tujuh hingga sepuluh kali take.

“Wajib berkumur sampai mulutku rasanya terbakar dan aku ingin muntah. Aku tak pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya,” ujarnya menambahkan.

Selena Gomez beradu akting dengan Steve Martin dan Martin Short dalam serial Only Murders in the Building. Dia berperan sebagai Mabel, perempuan kesepian yang menghuni apartemen mewah di Upper West Side, New York.

Baca juga: Selena Gomez Bagikan Pengalaman Pulihkan Kesehatan Mental

Ketika pembunuhan terjadi di apartemen tersebut, Mabel dan dua temannya, Charles dan Oliver, memutuskan untuk menyelidiki kasus tersebut. Mereka kemudian membuka podcast untuk membahas hal tersebut. Martin Short menyebut mantan kekasih Justin Bieber itu sebagai aktris luar biasa, hangat, dan menyenangkan. Pujian senada juga terlontar dari Steve Martin. “Aku dan Martin takjub dengan akting Selena Gomez yang powerful,” ujarnya.* Baca juga: Tuding Jonathan Frizzy Ingkar Janji, Dhena Devanka: Kau Hancurkan Kebahagiaanku