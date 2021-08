JAKARTA - Dokter Gunawan merupakan sosok dermawan yang dipuji Deddy Corbuzier. Karena sifat itu, Deddy Corbuzier bersama Indonesia Pasti Bisa memberikan apresiasi untuk dr. Gunawan.

Apresiasi tersebut berupa uang cash satu koper, agar dr. Gunawan bisa lebih banyak membantu pasien lain. Bantuan tersebut disebutkan Deddy berasal dari seseorang dari IPB.

"Jadi kita dari IPB from the person behind it, kita mau kasih apresiasi ke dokter karena you're amazing. Apresiasi ini supaya dokter bisa membantu orang lain.", ucap Deddy sembari memberikan koper putih berisikan uang cash yang tidak diketahui jumlahnya.

Selain uang cash sekoper , Deddy Corbuzier memberikan satu unit mobil khusus untuk dr. Gunawan. sang dokter nampak terharu saat Deddy memberikan kunci mobil berwarna putih tersebut.

Dari obrolan sebelumnya, Deddy membahas mengenai kebaikan dr. Gunawan yang sering kali membantu pasien kurang mampu dalam membiayai obat-obatan yang terbilang mahal. Pernyataan ini pun, berdasarkan penuturan Deddy, didukung oleh suster-suster di rumah sakit.

(aln)