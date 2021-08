JAKARTA - Deddy Corbuzier mengungkap kabar menjelaskan alasan dirinya rehat dari sosial media. Deddy mengaku terpapar Covid-19 dan sempat menjalani masa kritis hingga hampir meninggal.

"Intinya dua minggu saya break semua-nya karena saya harus konsentrasi pada kesehatan saya,” kata Deddy dikutip dari keterangan Instagramnya, Minggu (22/8/2021).

Dia menerangkan, badai sitokin tersebut dia alami setelah dinyatakan negatif Covid-19. “Saya sakit.. Kritis, hampir meninggal karena badai Cytokine, lucu nya dengan keadaan sudah negatif. Yes it's covid,” tulis dia lagi.

Deddy bahkan mengungkap bahwa virus tersebut menyebabkan paru-parunya rusak meski dia sebelumnya tidak mengalami gejala apapun. “Tanpa gejala apapun tiba tiba saya masuk ke dalam badai Cytokine dengan keadaan paru paru rusak 60% dalam dua hari..” kata Deddy lagi.

Untungnya, saat itu, Deddy dibantu oleh sejumlah dokter yakni Jendral Lukman Waka RSPAD, Dr Wenny Tan hingga Dr Gunawan yang turun tangan semaksimal mungkin untuk menstabilkan kondisinya dan keluar dari masa kritis.

“Hebatnya oksigen darah saya tidak turun bahkan diam di 97-99 karena pola hidup sehat saya selama ini... hingga saya bisa selamat walau dengan kerusakan paru yg parah.

Bayangkan kerusakan sebesar itu tanpa penurunan oksigen.. That's and the doctor help.. Make me pass my critical time... Life and death,” terang Deddy.

(kem)