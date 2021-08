SEOUL- Kabar gembira datang dari penyanyi asal Korea Selatan Lee Ji Eun alias IU. Video klip lagunya, Celebrity berhasil meraih 100 juta penonton di YouTube.

Melansir laman Soompi, Jumat (20/8/2021) rekor tersebut dicapai IU pada 20 Agustus sekitar pukul 19:30 KST. Ini sekitar enam bulan dan 24 hari sejak dirilis pada 27 Januari pukul 18.00 KST.

Celebrity menjadi video klip ke-6 IU yang berhasil mendapatkan penonton hingga 100 juta. Sebelumnya Palette, BBIBBI, Not Spring, Love, Or Cherry Blossoms, Eight dan Blueming berhasil ditonton lebih dari 100 juta view.





Celebrity juga sebelumnya menuai sukses usai rilis dan berhasil mendominasi berbagai tangga musik daring di Korea Selatan. Pada 28 Januari 2021, pukul 13.30 KST, lagu itu meraih predikat all-kill.

Predikat all-kill itu diberikan kepada IU setelah Celebrity mendominasi enam tangga musik daring di Negeri Ginseng yakni Melon, Genie, Bugs, VIBE, FLO, dan iChart. Capaian itu diraih IU hanya dalam waktu 24 jam setelah perilisannya.

Celebrity merupakan salah satu lagu dalam album penuh kelima IU. Lagu bergenre Pop electronic itu diciptakannya bersama Ryan S. Jhun, Jeppe London Bilsby, Lauritz Emil Christiansen, Chloe Latimer, dan Celine Svanback.

