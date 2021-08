SEOUL- Kabar duka datang dari dunia hiburan Korea Selatan. Aktris senior Kim Min Kyung meninggal dunia di usia 60 tahun.

Melansir laman Soompi, Rabu (18/8/2021) kabar duka tersebut dikonfirmasi langsung oleh agensinya, DaHong Entertaiment yang mengungkapkan sang aktris meninggal dunia pada 16 Agustus 2021. Tak diketahui secara pasti apa penyebab kematiannya.

Di sisi lain, jenazahnya dimakamkan pada 18 Agustus 2021 pukul 07.00 KST di Taman Pemakaman Namhangang. Kim Min Kyung memulai karir aktingnya pada tahun 1979 dan telah berakting selama lebih dari 40 tahun.

Dia telah menjadi bagian dari banyak drama dan film. Seringkali, Kim Min Kyung memainkan peran seorang ibu yang penuh kasih. Beberapa drama yang dimainkannya termasuk The Moon Embracing the Sun, The Flower in Prison, When the Camellia Blooms, VIP, Nobody Knows, dan Eccentric! Chef Moon.

Sementara itu, film yang telah dimainkannya yakni Tazza, Someone Behind You, Where the Truth Lies, Microhabitat, dan masih banyak lagi. Masih ada dua film mendatang yang dibintangi Kim Min Kyung sebelum meninggal. Dia merupakan bagian dari film 2021 mendatang Spiritwalker yang juga dibintangi Yoon Kye Sang, Park Yong Woo, Im Ji Yeon, Yoo Seung Mok, dan Park Ji Hwan . Kim Min Kyung juga ada dalam film Boston 194 yang seharusnya dirilis pada tahun 2020 tetapi ditunda. Belum ada informasi pasti kapan film ini akan dirilis. Film itu akan dipimpin oleh Ha Jung Woo, Im Shi Wan ZE:A, Bae Sung Woo, Kim Sang Ho, Park Hyo Joo, dan Lee Seung Joon.