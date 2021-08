SEOUL- Do Kyungsoo alias D.O EXO tampaknya akan kembali menyapa penggemar di layar kaca. Pasalnya pria 28 tahun tersebut baru saja mendapatkan tawaran untuk peran utama dalam drama baru berjudul True Swordsmanship.

Seorang sumber dari agensinya SM Entertainment pun mengungkapkan benar sang idol mendapatkan tawaran tersebut. "Saat ini D.O EXO sedang meninjau tawaran tersebut secara positif," imbuh sumber dari SM Entertainment seperti dikutip dari laman Soompi, Sabtu (14/8/20221).





D.O ditawari peran sebagai Jin Jung, seorang jaksa penuntut umum dalam drama tersebut. Ini juga akan menjadi comeback-nya dalam drama usai bermain 100 Days My Prince pada 2018.

Seperti diketahui, D.O merupakan salah satu idol yang laris manis dalam proyek akting. Dia memulai karir aktingnya pada tahun 2014. Dia membuat penggemar terkesan dengan aktingnya di berbagai proyek, seperti drama It's Okay, That's Love dan film Swing Kids.

Saat ini dia sedang syuting film barunya, The Moon, dan dia juga baru-baru ini merilis mini album solonya yang sangat dinanti Empathy.

