JAKARTA - Putra Ustadz Arifin Ilham, Alvin Faiz diketahui menikah lagi dengan Henny Yulia Rahman. Pernikahan itu mendapat respons dari Larissa Chou.

Beredarnya foto pernikahan itu tersebar di media sosial. Foto pertama kali diunggah akun gosip @lambe_turah. Pernikahan dilakukan di sebuah rumah. Dalam foto itu, kedua mempelai mengenakan pakaian serba putih. Pada foto lainnya, terlihat jelas suasana pernikahan yang tak dihadiri banyak orang.

Pernikahan yang dilakukan pria diduga Alvin Faiz itu mendapat respons Larissa Chou di kolom komentar akun tersebut.

"Love Love Love Love," tulis Larissa Chou, Sabtu (14/8/2021).

Melihat komentar Larissa Chou, netizen langsung membanjiri komentar Larissa Chou tersebut. Tercatat 1720 netizen memenuhi kolom komentar itu.

"Kamu mengambil langkah yang benar, i proud of youuu...Allah with you," tulis netizen.

"Wanita kuat," tulisnya lagi.

"Sabar dan kuat ya ci, kita semua sayang cici dan yusuf...sehat selalu buat kalian berdua," tulis netizen lainnya.

