JAKARTA - Penyanyi dangdut Jenita Janet mendadak menjadi perhatian netizen. Hal tersebut lantaran dirinya dibuat menangis oleh suaminya, Danu Sofwan.

Melalui akun TikTok miliknya, suami Jenita Janet itu membagikan momen kala sang istri menangis. “Istri enggak tau kalau saya isengin dia dengan merekamnya diem-diem. Liat deh reaksinya,” tulis Danu di unggahan video tersebut seperti dikutip, Jumat (13/8/2021).

Dalam video, Jenita Janet terlihat memegang ponsel suaminya sambil memutar video yang ditujukan untuknya. Video tersebut berisi pesan manis Danu untuk istri tercintanya.

“Eh ada cewek cakep, kayaknya jodoh aku. Kamu enggak tau ya, aku lagi ngerekam kamu. Bun, bun, sayang banget aku sama kamu, seriously. Enggak tahu deh kalau enggak ada kamu gimana,” ujar pengusaha 34 tahun itu dalam videonya.

Tanpa jaim lagi, Danu pun mencurahkan rasa cintanya kepada Jenita Janet. “Enggak tau juga apa kamu akan play video ini atau enggak, tapi aku akan selalu ngejaga kamu, siapa tau kamu lagi iseng buka gallery aku terus kamu lihat video ini. Aku cuma mau bilang, I love you so much! I’ll do my best anything for you,” ucap Danu lagi yang membuat istrinya itu senyum-senyum.

Dalam pesannya, dia juga berharap bisa terus bersama sang istri hingga tua nanti. Dia meminta perempuan yang dinikahinya sejak 11 November 2020 ini untuk bisa saling berjuang dan menjaga satu sama lain.

“Sehat sehat ya kitanya, harus sampai tua. Harus kuat berjuang saling jaga untuk menghadapi apapun. Lihat kamu senyum aja aku udah seneng, enggak boleh sedih sedih kamunya ya, enggak akan aku biarin air mata kesedihan ada di pipi kamu,” ujarnya lagi yang membuat Jenita Janet menitikan air mata.

Postingan video ini pun menuai ribuan komentar warganet. Sebagian besar ikut meleleh dan baper dengan kata-kata Danu Sofwan untuk Jenita Janet.

“Masya Allah lelaki idaman banget ini. Semoga sakinah, mawadah, warahmah ya kak Jenita dan Bang Danu,” kata netizen di kolom komentar.

“Lihatlah dia sudah menjadi ratu di tangan laki-laki yang tepat. Masya Allah,” tulis yang lain.