LAGU Korea sedih membuat hati selalu mellow saat mendengarnya. Apa aja sih judul lagi Korea sedih yang pas didengar untuk menemani harimu?

Meski populer dengan genre musik dance, Negeri Ginseng ini juga banyak merilis lagu bernada mellow yang nikmat didengarkan. Berikut ini kami rangkum 5 lagu Korea sedih yang cocok untuk menemani kegalauan Anda, ditulis Okezone, Kamis (12/8/2021).

1. End of a Day - Jonghyun

Lagu Korea sedih, penyanyi Jonghyun. (Foto: Instagram)

Lagu mendiang Jonghyun ini terinspirasi dari anjing kesayangannya bernama Roo. Makna yang terkandung begitu mendalam, menceritakan tentang betapa lelahnya hidup seorang penyanyi.

Seolah hanya ada hewan peliharaannya yang dapat menghiburnya. Dengan lirik dan nuansa melodi yang menyentuh, lagu End of a Day menjadi pilihan tepat untuk menemani Anda menangis semalaman.

2. Pretend - Suzy

Lagu yang dirilis Suzy pada 2017 ini menggambarkan perasaan kesendirian, kecemasan, dan ketidakbahagiaan. Bercerita tentang seorang perempuan yang belum bisa melupakan mantan kekasih.

Tetapi, dia berpura-pura bahagia di depan banyak orang kendati hatinya berbanding terbalik. Sebenarnya, dia juga tak bahagia ketika harus membohongi perasaannya.

3. Time Lapse -Taeyeon

Lagu Korea Sedih, penyanyi Taeyeon. (Foto: SM)

Personel SNSD ini sukses menciptakan kesan sedih dan perasaan hampa melalui Time Lapse. Lagu ini masuk ke album My Voice yang dirilis pada tahun 2017.

Secara garis besar, Time Lapse mengisahkan tentang seseorang yang harus mengucapkan selamat tinggal pada orang tercintanya, namun sulit melupakanan semua kenangan indahnya.

4. This Love - Davichi

Drama Descendants of the Sun turut mempopulerkan lagu This Love milik grup duo Davichi, Lee Haeri dan Kang Minkyung. Saking suksesnya, lagu ini menuai penghargaan Best Original Soundtrack di Mnet Asian Music Awards 2016.

This Love menceritakan tentang seseorang yang tak bisa hidup tanpa kekasihnya. Tak peduli seperti apa sang kekasih, dia akan selalu mencintai walau diliputi kesedihan.

5. Evanesce - Super Junior

Boyband legendaris Super Junior tak ketinggalan menghadirkan nuansa galau lewat lagu Evanesce yang dirilis pada 2014. Menceritakan tentang kandasnya kisah cinta yang sudah lama dibangun.

Lirik bermakna sedih serta penghayatan tiap personelnya saat membawakan lagu begitu terasa. Evanesce tampaknya pas mewakili perasaan siapapun yang tengah menghadapi kegalauan.