JAKARTA - Presenter Deddy Corbuzier memutuskan untuk berhenti menggunakan media sosial. Hal tersebut bahkan diungkapkan olehnya melalui akun Instagram pribadinya pada hari ini, Selasa, 10 Agustus 2021.

Dalam unggahannya, kekasih dari Sabrina Chairunnisa bukan hanya akan mematikan sosial medianya dan juga aplikasi pesan WhatsApp. Ia bahkan mengaku akan berhenti untuk membuat podcast. Ada apa ya?

"Untuk beberapa alasan, saat ini saya off dari setiap sosial media, Podcast, and WhatsApp. Deddy Corbuzier," tulisnya pada akun Instagram.

Sayangnya tidak ada keterangan yang bisa menjelaskan mengapa bapak satu anak itu memilih untuk berhenti menggunakan sosial media. Pasalnya, mantan suami Kalina Oktarani itu juga menutup kolom komentarnya.

Kendati demikian, Deddy tampaknya hanya sekadar beristirahat sementara dari aktivitasnya menggunakan media sosial. Terlebih, Podcast Close The Door miliknya selalu berhasil menarik perhatian masyarakat dan sempat mengundang beberapa narasumber dari kalangan pemerintahan.

Melalui unggahannya, Deddy juga sempat menuliskan sebuah kutipan viking. "Even in the sheath the sword must be sharp – so too must the mind and the spirit be within the body (Bahkan dalam sarungnya pedang harus tajam - demikian juga pikiran dan roh harus ada di dalam tubuh)," tandasnya.

