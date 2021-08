JAKARTA - Marion Jola merupakan penyanyi jebolan Indonesian Idol Season 9 yang lahir pada 12 juni tahun 2000. Marion yang berasal dari Kupang ini sukses memikat hati para penggemar dengan lagu pertamanya yang berjudul “Jangan”.

Berkarir di dunia musik, Marion telah memenangkan penghargaan baik dari Indonesia maupun mancanegara. Selain berhasil dalam dunia tarik suara, Marion juga merupakan seorang YouTuber, lho! Di YouTube channel miliknya, ia sering mengunggah video vlog, video lirik lagu, video musik, dan lain lain.

Joget TikTok, Marion Jola Pamer Lekuk Tubuh Aduhai





Marion baru saja membagikan video di balik layar pembuatan lagu terbarunya bersama Danilla Riyadi dan Ramengvrl yang berjudul “Don’t Touch Me”. Lagu yang dirilis pada 16 Juni 2021 tersebut pun ditulis oleh ketiga penyanyi tersebut.

Marion pun menjelaskan maksud dari lirik “Lady, come sit right here next to me” yang mengibaratkan seorang perempuan yang dipanggil dengan panggilan mesra oleh orang yang tidak dikenalnya.

“Setiap aku bernyanyi, setiap aku shooting, setiap aku bikin lirik, aku suka membayangkan sebuah scene film. Di lirik pertama aku di verse pertama aku ingin menjadi si pria yang ever harassed, not me ya, yang aku lihat di film gitu” tutur Marion.

