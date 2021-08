WULAN Guritno kembali bikin netizen gaduh, saat dirinya umbar foto seksi berbikini. Penasaran kan sama potretnya?

Diintip Okezone dari Instagram wulanguritno, artis cantik 40 tahun ini sedang berada di pantai. Ada tiga foto seksi yang diunggahnya.

Body Wulan Guritno nampak kencang dan awet muda. Kulitnya bersinar saat panas-panasan di bawah terik matahari.

Wulan juga senang bisa menghabiskan liburan di Bali. Apalagi ia bisa menikmati keindahan surga dunia di masa PPKM ini.

"Beautiful beach, blue clear water, white sand, the sun & good food.. couldn't ask for more..," ungkapnya.

Baca Juga: Bra Putih Wulan Guritno Kelihatan, Netizen: Kamu Kok Tambah Moncer

Netizen mana yang tak gaduh melihat pose seksi Wulan Guritno di pantai. Penasaran dong apa saja komentar mereka? "Glowing bgt....awet muda gak berubah dr dlu...," "Ayumu tenanan, ora editan," kata oyt165. "MILF bangettt," tambah mariomorganx "Terkadang yang janda lebih menggoda dari pada yang gadis 😂😂," ungkap paonbenzenon. "@ade_zaenudin_b16 Mamah muda bem," kata nasrulfadlilanakbar19