SEOUL - Kabar baik bagi Anda penggemar girl group, SISTAR. Dua personelnya, Hyolyn dan Dasom akan merilis lagu baru. Kabar itu kemudian dikonfirmasi oleh VIVO, pada 2 Agustus silam.

Mengutip Soompi, Selasa (3/8/2021), Hyolyn dan Dasom akan menjadi ‘artist of the month’ sepanjang Agustus 2021. Ini merupakan bagian dari proyek How to Have a Good 2021’.

Kedua penyanyi tersebut akan merilis lagu duet secara online, pada 10 Agustus 2021, pukul 18.00 KST. Mereka akan mendonasikan seluruh keuntungan yang didapatkan dari perilisan lagu tersebut.

Kabarnya, Hyolyn dan Dasom akan mengarahkan bantuannya untuk fokus membantu orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi akibat hantaman pandemi COVID-19.

Meski tak banyak informasi terkait lagu duet mereka, namun poster yang dirilis VIVO memperlihatkan konsep lagu mereka nanti akan mengusung nuansa musim panas pada lagunya.

Bulan lalu, ITZY dan Kim Shin Young menjadi artist of the month dalam proyek How to Have a Good 2021. Sementara itu, kolaborasi Dasom dan Hyolyn akan menjadi pengobat rindu bagi penggemar SISTAR.*

(SIS)