JAKARTA - Mutiara Azka atau yang akrab disapa Azka ini adalah penyanyi pendatang baru jebolan Indonesian Idol tahun 2021. Di ajang pencarian bakat tersebut, ia masuk sampai ke babak Showcase 1 dan cukup mencuri perhatian publik dengan kemampuan bernyanyinya yang ceria, menulis lagu hingga kemampuannya dalam bernyanyi Rap.

Penyanyi lulusan The University of Queensland dan Universitas Indonesia yang juga pernah mengikuti The Voice Indonesia di tahun 2019 ini, memiliki segudang kegiatan di luar musik. Salah satunya sebagai aktivis di sebuah organisasi LSM perlindungan anak yang fokus pada HAM, kesejahteraan anak dan kesetaraan gender. Azka juga merupakan pecinta hewan dan pernah menjadi Videographer khusus untuk membuat video tentang hewan yang terlantar untuk menemukan kembali rumahnya. Bukan hanya itu, si cewek cheerful ini juga aktif sebagai Content Creator dan Voice Over Talent.

Sebelumnya Azka sudah pernah merilis 2 single secara independen yang berjudul “Clouds” dan “Breathtaking”. Kemudian ia sempat merilis single dengan grup trio yang bernama Day & Night dengan judul lagu “Pergi”.

Kini di tahun 2021, Azka kembali merilis lagu terbaru yang ditulisnya sendiri yang berjudul “Butterfly”. Namun kali ini, Azka dibantu oleh beberapa musisi handal seperti Andre Dinuth untuk Music Arranger & Music Producer, Ayu Purnamasari untuk Vocal Director, serta Rayendra Sunito dan Bonar Abraham untuk Mixing dan Mastering di lagu ini.

“Aku senang banget sih bisa bekerjasama dengan musisi-musisi hebat yang selama ini aku idolakan. Aku kan suka banget sama Glenn Fredly dan di tahun 2019 aku pernah nonton konser terakhir beliau bersama bandnya, The Bakucakar. Dan siapa sangka, aku sekarang diproduseri oleh gitarisnya beliau yaitu Mas Dinuth. Aku bersyukur banget karena Mas Dinuth banyak banget membantu aku selama proses kreatif lagu ini”, ucap Azka.

Lagu “Butterfly” sendiri dibuat Azka berdasarkan pengalaman pribadinya saat dirinya sedang jatuh cinta. Lalu ia diperkenalkan oleh sang Manager ke Andre Dinuth. Bersama-sama mereka meramu lagu bergenre Pop ini dengan nuansa musik yang ceria dan kekinian. Dengan lirik yang ringan dan sederhana, lagu ini sangat easy listening.

“Aku bilang ke Managerku, karena aku juga sudah bergabung dengan management SMN, jalan ku terbuka untuk bisa kenal dengan musisi-musisi hebat dan legend. Dan aku ingin laguku ini diproduseri oleh musisi yang memang sudah punya nama. Lalu dikenalin lah aku dengan Mas Dinuth. Kemudian kita workshop bareng dan dia nanya apa yang sedang aku rasain sekarang. Aku bilang aku lagi jatuh cinta”, Jelas Azka sambil tertawa.

Sebagai Songwriter, Azka memang terbiasa menulis lagu berdasarkan pengalamannya sendiri. Dan saat itu dirinya ingin menulis lagu yang menggambarkan kebahagiaan seperti isi hatinya saat itu. Hingga terciptalah lagu “Butterfly” ini.

“Memang saat itu aku mood-nya lagi pengen bikin lagu yang upbeat. Dan Mas Dinuth juga mengarahkan aku untuk membuat lagu sesuai karakter aku dan perasaan aku yang sedang aku rasakan saat itu supaya tetap ada Sense Of Me-nya. Jadi secara lirik lagu ini bisa dibilang tentang perasaan jatuh cinta dengan seseorang yang selama ini di idam-idamkan. Seperti menemukan orang yang selalu kita harapkan dalam doa dan kemudian di amin-kan”, tambah Azka.

Azka berharap lagu ini bisa dirasakan oleh banyak orang yang sedang merasakan cinta. Bahwa perasaan jatuh cinta layak untuk dirasakan oleh semua orang, untuk menjadikannya sebuah harapan dan semangat untuk menjalani kehidupan sehari-hari.

“Jatuh cinta buat aku sebenarnya Privilege. Pasti banyak orang dimasa lalunya mengalami hubungan percintaan yang gagal. Tentunya menyenangkan bisa mencintai dan dicintai oleh orang yang tepat. Aku berharap orang yang mendengarkan lagu ini bisa semangat bahwa suatu saat nanti akan ada cinta yang membahagiakan untuk mereka dan buat yang sedang merasakan jatuh cinta atau yang sudah memiliki pasangan, pasti banyak menemukan keajaiban dari kebucinan percintaan duniawi ini. Jadi buat mereka yang sedang bucin atau jatuh cinta, atau mereka yang sedang bersyukur dengan pasangannya, this song is for you!”, tutur Azka.

