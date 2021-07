AMANDA Manopo mengunggah foto di makan sang ibu, Henny Agustina Manopo, di tengah duka. Ia pun berjanji tak akan nangis lagi saat menjalani hidup tanpa seorang ibu.

Amanda Manopo mengunggah fotonya bersama sang ayah dan kakaknya, Angelica Manopo beserta suami. Mereka berpose di belakang pusara Henny di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat.

“Foto berlima terakhir kita.. Janji ga nangis lagi,” kata bintang sinetron Ikatan Cinta itu dikutip dari Instagram Story-nya, Selasa (27/7/2021).

Amanda mengatakan, bahwa hidup akan terus berlanjut, meski tanpa ibunda. Dia juga berjanji akan menjaga sang ayah, Ramon Gauna Lugue, pasca kepergian ibunda.

“Life must go on. Dadi akan move on. Angel dan Amanda yang akan janji dan lindungi dadi,” tulisnya lagi. “Love you always mami,” kata Amanda.

Seperti diberitakan sebelumnya, Henny Agustina Manopo meninggal dunia pada Minggu, 25 Juli 2021, setelah berjuang melawan infeksi Covid-19. Sebelum meninggal, Henny dikabarkan mengalami penggumpalan darah di otak, kemudian stroke, dan sempat kritis. Jenazah Henny dimakamkan di San Diego Hills pada Senin, 26 Juli 2021. Mengenakan busana serba putih dan kacamata hitam, Amanda mengantarkan ibundanya itu ke tempat peristirahatan terakhir. “Tuhan begitu sayang sama Mami. Yang penting saya, kakak dan papa sudah semaksimal mungkin untuk memberikan pertolongan supaya Mami selalu bisa nemenin kami, supaya ada di sini. Ya kami sudah berusaha dan berdoa, tapi Tuhan berkehendak lain,” kata Amanda kepada awak media, usai acara pemakaman, Senin 26 JUli 2021.