JAKARTA - Boy William kembali lagi dengan game seru di YouTube channel miliknya yaitu “5 Menit Aja”. Kali ini ia mengundang aktris dan penyanyi Cinta Laura Kiehl. Wanita cantik keturunan Indonesia-Jerman tersebut akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seru yang dilontarkan Boy.

Boy pun bertanya jika Cinta bisa membuat geng selebriti, siapa saja yang akan ia ajak bergabung. Cinta langsung menjawab ia akan mengajak Boy William, Deddy Corbuzier, Luna Maya, Angela Gilsha, dan Yuki Kato.

Kemudian Cinta balik menanyakan pertanyaan yang sama pada Boy. Boy pun menjawab ia ingin membuat geng bersama Hotman Paris, Raffi Ahmad, Cinta Laura Kiehl, dan Gilang ‘Juragan 99’.

“And then one more, Lucinta Luna” jawab Boy.

“Bukan Barbie Kumala?” tanya Cinta yang disambut tawa oleh Boy.

Kemudian Boy bertanya mana yang lebih ingin Cinta pilih, Boy William atau Angga Yunanda. Tanpa ragu, Cinta pun dengan pasti menjawab bahwa pria yang dipilihnya adalah Boy William.

