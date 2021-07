JAKARTA– Venice Film Festival 2021 akan segera digelar pada 1-11 September 2021. Ini akan menjadi pagelaran ke-78 dari festival film Italia ini.

Melansir laman Collider, Selasa (27/7/2021), Venice Film Festival kali ini akan dibuka dengan film Parallel Mothers karya Pedro Almodovar. Selain itu, festival ini akan mempertemukan 21 film yang berkompetisi menyabet beberapa penghargaan bergengsi dunia perfilman.

Selain 21 film yang berkompetisi, Venice Film Festival 2021 juga akan turut diramaikan film-film besar dari sutradara besar Hollywood. Beberapa sutradara yang akan ramaikan layar Venice adalah Ridley Scott, Denis Villeneuve, dan Edgar Wright.

BACA JUGA:

- Aksi Billy Syahputra Temani Amanda Manopo Banjir Pujian, Netizen: Respect Bang

- Millen Cyrus Butuhkan Oksigen untuk Bantu Neneknya

Ridley Scott yang terkenal dengan film fiksi ilmiahnya seperti Alien (1979), Prometheus (2012), dan Blade Runner (1982) akan datang ke Venice Film Festival 2021 dengan film The Last Duel. Sedangkan Edgar Wright yang tenar berkat Shaun of the Dead (2005), Scott Pilgrim vs the World (2010), dan Baby Driver (2017) akan kunjungi Venice dengan film Last Night in Soho.

Film fiksi ilmiah terbesar tahun ini, Dune, pun akan meramaikan Venice bersama sutradaranya, Denis Villeneuve. Menariknya lagi, Venice Film Festival 2021 akan menjadi penayangan pertama film adaptasi novel Frank Herbert ini sebelum filmnya dibawa ke layar lebar internasional.

Film-film yang berkompetisi dan menang di Venice Film Festival 2021 biasanya memiliki kesempatan besar untuk meraih banyak perhatian di ajang Oscars. Jebolan Venice Film Festival sebelumnya, Nomadland karya Chloe Zhao, berhasil sabet penghargaan Film Terbaik setelah berhasil mendapat piala Golden Lion membuat banyak sineas berharap bisa menemukan takdir yang sama.

(kem)