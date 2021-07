JAKARTA - Amanda Manopo kehilangan anggota keluarganya. Sang ibunda, Henny Agustina Manopo, diketahui meninggal dunia pada hari ini, Minggu (25/7/2021).

Melalui unggahan di akun Instagram, para rekan-rekan sesama artis dalam sinetron Ikatan Cinta tampak mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya ibu dari pemeran Andin di sinetron tersebut. Salah satunya ialah Evan Sanders dan Sari Nila.

"Stay strong @amandamanopo ... We love u.. E," tulis Evan.

"Sending my Love and Prayer.... be strong my girl.. i know you are @amandamanopo 'Tight hugs'," tulis Sari Nila.

Tak hanya itu, Farashakila pemeran Reyna di sinetron tersebut juga turut mengucapkan bela sungkawa. Dalam unggahannya, ia tampak mengunggah foto kebersamaannya dengan mantan kekasih Billy Syahputra tersebut.

"Sabar dan tabah ya kak @amandamanopo ..kita semua syang kakak.

