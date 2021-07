JAKARTA - Aktris Sari Nila turut berduka atas berpulangnya ibu Amanda Manopo. Seperti diketahui, pemeran Mama Rossa itu adalah lawan main Amanda dalam sinetron Ikatan Cinta.

Lewat Instagram, dia memberikan dukungannya untuk sang aktris yang tengah berduka. "Sending my love and prayer (Aku mengirimkan cinta dan doa)," katanya membuka unggahan itu pada 25 Juli 2021.

Sari dalam lanjutan unggahannya menuliskan, "Be strong my girl. I know you are @amandamanopo. Tight hugs (Yang kuat sayangku. Aku mengenalmu. Peluk erat)."

Henny Manopo Lugue meninggal dunia, pada Minggu (25/7/2021). Kabar duka itu diumumkan sang manajer lewat Instagram. "Rest in love Mami (beristirahatlah dalam cinta Mami)," ujarnya membuka unggahan tersebut.

Dia menambahkan, "Mami sudah tidak sakit, Mami tenang di surga. Tuhan Yesus jaga Mami. Aku akan selalu jagain Manda sampai kapanpun seperti janjiku ke Mami. Love you, Mi."

Sebelum meninggal dunia, Henny Manopo Lugue sempat terpapar COVID-19 yang membuat kondisinya memburuk. Amanda Manopo bahkan sempat mengunggah doa kesembuhan untuk ibunya, pada 24 Juli silam. Allah Bapa, aku bertelut di hadapan-Mu dan memohon Kau menyembuhkan ibuku. Dia sudah sakit berhari-hari dan terlihat begitu menderita," ujar Amanda Manopo dalam unggahannya.* Baca juga: Sebelum Meninggal, Ibu Amanda Manopo Berjuang dari Penyakit Covid-19