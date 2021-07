RAISA punya banyak momen family time selama pandemi. Apa sih kegiatan mereka saat ini?

Raisa membongkar hobinya selama pandemi. Punya anak usia 2 tahun, Zalina, ternyata Raisa kini menjadi mommy yang selalu memikirkan tumbuh kembang anak.

"Hobi aku sekarang ke anak. Aku muter otak terus agar Zalina fun di rumah," ungkapnya saat MediaTalk GoodDoctor Hari Anak Nasional: Healthy Kids Healthy Family.

Raisa di rumah suka mencoba segala macam Do It Yourself membuat mainan menyenangkan untuk Zalina. Selain itu, Raisa juga melibatkan Zalina untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

"Misalnya di rumah aku ajak Zalina siram tanaman, main sama kucing, bikin breakfast bareng dan dia selalu aku ajak join mengerjakan pekerjaan rumah," bebernya.

Sebagai seorang penyanyi, Zalina juga nampaknya akan mengikuti jejak Raisa. Raisa mengungkap bahwa dirinya suka nyanyi bareng si kecil untuk mengisi waktu selama pandemi.

"Hobiku juga nyanyi. Zalina suka banget lagu tentang princess, dia kalau dengar aku nyanyi tuh serius banget," kata Raisa.

Di rumah saja, sebisa mungkin Raisa tak memperbolehkan Zalina main gadget. Kalaupun ingin menonton video di YouTube, Raisa suka mengajaknya menonton televisi. "Kalau kita pengin nonton itu ga di handphone. Nonton sesuatu di tv sama Hamish juga dan ini diobrolin karena kita family," ujar Raisa. "Kita juga enggak pengin bikin diri kita stres. Kalau di tablet kita ada mainan edukasi, jadi interaktif dan enggak satu arah," tambahnya.