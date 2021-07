ATTA Halilintar membeli sapi kurban seberat 1,4 ton. Meski mulanya suami Aurel Hermansyah ini kecewa tak bisa mendapatkan sapi Jumbo Grandong seberat 1,3 ton.

Namun, suami Aurel Hermansyah itu tak berkecil hati, dia lantas membeli sapi yang miliki bobot lebih besar yakni sapi Grandung dengan berat 1,4 ton.

Atta pun mengunggah sapi yang akan dipotong di Hari Idul Adha 2021, itu di akun instagramnya, @attahalilintar.

"Hi Grandung welcome to our family," tulis keterangan foto Atta Halilintar.

"Semoga jadi penolong kami akhirat kelak," tulisnya.

Pada unggahannya itu, Atta mengaku sedih karena dia tak bisa mendapatkan sapi Grandong keinginannya. Namun dia masih mendapatkan penggantinya yakni sapi Grandung. "Alhamdulillah dapet Grandung," tulisnya. Sapi Atta ini tak jauh berbeda dengan sapi Raffi Ahmad. Sapi milik ayah Rafathar juga diunggah di media sosial. "“Si Bager Sapi dari Gunung Kidul. Hampir 1,4 Ton!!!” kata Raffi Ahmad dikutip dari keterangan foto Instagramnya, Senin (19/7/2021).