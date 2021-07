SEOUL - Aktris My Unfamiliar Family, Choo Ja Hyun akhirnya menanggapi isu perselingkuhan sang suami, Yu Xiaoguang. Respons sang aktris dituangkannya lewat sebuah unggahan panjang di Instagram, pada 16 Juli 2021.

“Aku yakin, banyak orang kecewa setelah melihat video Yu Xiaoguang beberapa hari yang lalu. Aku juga berpikir bahwa tingkah suamiku bisa disalahartikan, meski aku mengenal baik orang dalam video itu,” ujarnya dalam unggahan tersebut.

Choo Ja Hyun menilai, meski apa yang terjadi sebuah ketidaksengajaan namun kesalahan tetap ada pada suaminya. Dia juga mengkritik tindakan sembrono yang dilakukan suamiku.

“Setelah kejadian itu, dia merefleksikan diri dan menyadari kesalahannya. Terima kasih kepada semua orang yang bersimpati dan memikirkanku. Aku sangat tersentuh dan merasa ada yang mendukungku,” katanya.

Aktris 42 tahun itu berharap, publik bisa terus mendukung dirinya dan sang suami sehingga mereka bisa memperlihatkan imej lebih dewasa sebagai pasangan suami istri. Pada akhir penjelasannya, sang aktris meminta maaf atas skandal tersebut.

“Kami seharusnya membagikan kabar baik di tengah situasi sulit ini. Karena itu, kami meminta maaf karena sudah menyusahkan kalian dengan isu ini,” ungkap Choo Ja Hyun.

Baca juga: Suami Choi Ji Woo Dituding Ngamar dengan Perempuan Lain di Motel

Skandal perselingkuhan Yu Xiaoguang pertama kali mencuat pada 15 Juli silam. Kala itu, media China merilis video yang memperlihatkan sang aktor masuk ke dalam sebuah mobil bersama perempuan yang kemudian duduk di pangkuannya.

Akibat video tersebut, aktor 40 tahun itu tak hanya menarik perhatian publik China, namun juga Korea. Pasalnya, pasangan ini dikenal romantis berkat penampilan mereka dalam variety show Same Bed, Different Dreams 2: You Are My Destiny.

Isu perselingkuhan tersebut sebenarnya sempat dibantah agensi Choo Ja Hyun, BH Entertainment. Agensi itu menjelaskan, peristiwa itu terjadi pada Mei silam, setelah sang aktor bertemu dengan teman-temannya.

Sayang, penjelasan BH Entertainment tersebut tak meredakan kritik yang dilontarkan publik pada Yu Xiaoguang. Kondisi itu akhirnya membuat Choo Ja Hyun harus buka suara terkait isu perselingkuhan suaminya tersebut.*

Baca juga: 6 Artis Korea Selatan Tercantik Versi Okezone