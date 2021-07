JAKARTA - Dewa 19 sukses menggelar konser virtual ‘Menyongsong Dirgahayu Dewa 19 ke-30 (2022)’, pada Minggu (18/7/2021) malam. Konser itu dibuka dengan penampilan band tersebut dengan Danilla Riyadi.

Mereka memanaskan panggung dengan menyanyikan dua lagu: Air Mata dan Sudah. Selanjutnya, Ahmad Dhani cs menggaet Yura Yunita ke atas panggung. Keduanya berkolaborasi menyanyikan Kangen dan Risalah Hati.

Setelah dua bintang tamu wanita, kini Dewa 19 berkolaborasi dengan Virzha dalam konser tersebut. Suara khas Virzha membawakan lagu Cintakan Membawamu berhasil membuat suasana menjadi sendu.

Penyanyi jebolan Indonesian Idol tersebut melanjutkan penampilannya dengan melantunkan Pupus, single hits Dewa 19 yang dirilis pada 2002. Kemudian, konser ditutup dengan penampilan duet Dewa 19 bersama Vina Panduwinata.

Vina memulai penampilannya dengan membawakan Lagu Cinta yang dilanjutkan dengan duet bersama Ahmad Dhani membawakan Mistikus Cinta. Dua lagu tak membuat penyanyi 61 tahun itu kewalahan.

Vina Panduwinata melanjutkan penampilannya dengan membawakan lagu miliknya berjudul Apa Kabar?. Konser ditutup dengan penampilan duet Vina Panduwinata dan Ahmad Dhani membawakan With You I'm Born Again.

Konser virtual ‘Menyongsong Dirgahayu Dewa 19 ke-30 (2022)’ ini merupakan program Dewa 19 yang tayang di RCTI+. Pertunjukan tersebut merupakan apresiasi untuk Dewa 19 yang genap berusia 30 tahun pada tahun depan.*

