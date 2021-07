SEOUL - Kecantikan wajah para artis Korea Selatan, tak jarang membuat penonton yang menyaksikan penampilan mereka di layar kaca terpesona. Bahkan hal tersebut sampai mampu membuat para wanita di luar sana iri.

Baca Juga:

- 5 Hunian Mewah Artis Korea Selatan, Harganya Puluhan Miliar

- Lahirkan Banyak Artis, Cek Boyband SM Entertainment dari Tiap Generasi

Ada banyak artis cantik Korea Selatan, baik dari bidang tarik suara, modelling, akting atau lainnya. Dalam artikel ini, kami hadirkan deretan artis cantik Negeri Ginseng versi Okezone. Siapa saja?

1. Go Ara

Berusia 31 tahun, karier Go Ara meroket lewat penampilannya dalam serial Reply 1994 dan You're All Surrounded. Pada 2003 dirinya bahkan menjadi pemenang SM Entertainment Teen Model Contest usai direkomendasikan oleh temannya untuk mengikuti audisi.

Setelah menyabet penghargaan, ia langsung diajak berlatih di bidang akting, menyanyi, dan menari. Go Ara lantas terpilih untuk memerankan tokoh utama dalam drama remaja berjudul Sharp dan beradu akting dengan Lee Eun-song, Kim Si-hoo, Yoo Ah-in, Kim Kibum Super Junior dan Kim Heechul.

2. Seo Ye Ji

Seo Ye Ji pertama kali memulai debut dalam sitkom Potato Star. Nama wanita 31 tahun ini semakin melejit usai bermain dalam drama It's Okay to Not Be Okay dan berperan sebagai Go Moon young.

Sayang, saat namanya tengah naik, Seo Ye Ji terlilit skandal bersama Kim Jung Hyun, setelah Dispatch mempublikasikan dirinya sebagai ‘dalang’ di balik sikap kasar dan kaku sang aktor dalam drama Time pada 2018. Ia bahkan sampai harus mundur dari film yang tengah dibintanginya, Island.

3. Song Ji Hyo Nama Song Ji Hyo pertama kali dikenal sejak berperan sebagai ballerina Min Hyo Rin dalam serial Princess Hours. Kebolehannya dalam berakting bahkan semakin terlihat saat ia bermain dalam Emergency Couple sebagai Oh Jin Hee. Nama Ji Hyo semakin berkibar begitu ia menjadi anggota tetap di Running Man sejak 2010. Padahal, awalnya Song Ji Hyo hanya diminta untuk menjadi bintang tamu pada episode dua hingga lima. 4. Park Shin Hye Aktris 31 tahun ini memang kerap tampil di beberapa serial drama terkenal di Korea Selatan, sebut saja The Heirs hingga Pinocchio. Aktingnya sebagai Ye-seung dewasa dalam Miracle in Cell No.7 juga patut diacungi jempol. Saat kecil, Shin Hye disarankan oleh guru bahasa Inggrisnya untuk mengikuti audisi di perusahaan bernama Dream Factory. Dari sanalah ia memulai karier bermusiknya hingga berhasil mendapatkan peran di serial Stairway To Heaven. 5. Kim So Hyun Meski baru 22 tahun, namun Kim So Hyun sudah memiliki daftar panjang judul drama dan film yang pernah ia bintangi. Memulai debut akting sejak masih usia 8 tahun, aktris kelahiran 1999 itu mulai diperbincangkan saat tampil di The Moon Embracing The Sun. Oleh media Korea, So Hyun bahkan dijuluki sebagai Nation's Little Sister, Queen of Child Actresses, Goddess of Historical Drama, dan juga Dewi Sageuk. Hal tersebut tentu saja tak lepas dari pengalaman bekerja Kim So Hyun sebagai aktris sejak kecil hingga saat ini. 6. Bae Suzy Suzy pertama kali debut pada 2010 sebagai anggota Miss A, yang dibentuk oleh JYP Entertainment. Namanya semakin dikenal masyarakat sebagai aktris usai bermain dalam Dream High dan Architecture 101. Lewat Dream High, Suzy berhasil mendapatkan penghargaan pertamanya sebagai Best New Actress serta penghargaan Best Couple dengan lawan mainnya, Kim Soo hyun dalam KBS Drama Awards. Dari kehidupan pribadi, Suzy sempat menjalin asmara dengan nama-nama besar, yakni Lee Min-ho dan Lee Dong-wook.