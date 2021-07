JAKARTA - Penyanyi Isyana Sarasvati mengungkapkan bela sungkawa atas pandemi Covid-19. Ia mengaku sedih menerima kabar duka kepergian seseorang setiap harinya.

"Sampai detik ini masih banyak sekali mendengar berita duka setiap harinya," tulis Isyana Sarasvati di akun instagramnya, @isyanasarasvati.

Isyana menceritakan hingga saat ini tak berani membuka isi DM di Instagram. Ada satu kekhawatiran darinya.

"Even though I still post content on my social media, I don't open my PMs/DMs every single day (Meskipun saya masih memposting konten di media sosial saya, saya tidak membuka PM/DM saya setiap hari)." tulis Isyana.

"Karena satu dan lain hal (kalau yang ngikutin aku dari dulu mungkin sudah paham kenapa hehe)," tulisnya.

Walaupun begitu, dia tetap memberi semangat serta dukungannya bagi siapa saja yang kini sedang masa pemulihan.

"Tapi buat siapa pun yang sekarang sedang dalam keadaan fisik/mental yang kurang prima, tetap semangat! Tetap support satu sama lain, kalian kuat dan pasti bisa melewati fase sulit ini. Semangat semua! Stay safe and stay sane. Love you," tulis Isyana.

Lewat kolom komentar unggahan Isyana ini, netizen pun ramai yang ikut melempar dukungan satu sama lain dan saling menguatkan.

