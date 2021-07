DIAN Sastro mengusir bosan akibat PPKM Mikro Darurat di rumah dengan karaoke. Arya Saloka terciduk mengomentari Dian Sastro saat bernyayi.

Pemain film Ada Apa Dengan Cinta (AADC) ini menyanyikan lagu favoritnya di rumah. Dian Sastro tampil santai dengan kaus rumahan.

“Remember your favorite things when you're feeling sad, then you won't feel so bad,” kata Dian Sastro seperti dikutip dari keterangan video Instagramnya, Rabu (14/7/2021).

Dalam unggahan itu, istri Maulana Indraguna Sutowo ini membawakan lagu ‘My Favorite Things’, soundtrack dari film musikal tahun 1965 The Sound of Music.

“Secuplik nyanyi nyanyi di rumah. Semoga menghibur di kala PPKM dan krisis seperti ini. Maafkan kalo banyak kurangnya.. masih terus belajar.. kesempurnaan hanya milik Tuhan guys,” kata perempuan 39 tahun itu.

Postingan tersebut banjir pujian hingga para selebriti lainnya. Mulai dari Arya Saloka, Acha Septriasa, Regina Ivanova, hingga Wulan Guritno. “One of my childhood fav movie #soundofmusic and u sing it well,” puji Wulan Guritno di kolom komentar. "Emoticon suka," tulis Arya Saloka. "Ternyata Mas Al Fanboy nya mba Dian Sastro," balas netizen. “Kak Dian, apa sih yang kakak nggak bisa lakuin? Nanya aja ini mah,” kata netizen. “Ya ampun, renyah banget suaranya,” komentar yang lain. “Jiwa seninya bukan acting aja, di nyanyi pun bisa. Multitalenta Dian Sastro. The best!” puji netizen.