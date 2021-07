WULAN Guritno sedang berada di Bali. Di villa, ia yoga dengan memakai outfit seksi.

Wulan memakai sport bra putih senada dengan celana ketat membentuk lekuk tubuh. Wulan pun merasakan kedamaian dengan yoga di pinggir kolam renang.

Wanita 40 tahun ini duduk bersila menikmati pemandangan sekitar. Wulan pun mencari ketenangan di masa pandemi ini.

Β

"Soaking all the positivity on this beautiful sanctuary.. (menyerap semua hal positif di tempat yang indah ini)," tulis Wulan.

Sang artis pun banjir pujian. Banyak yang bilang pesona cantik Wulan Guritno tak pernah luntur. "Enak ya suasananya bisa utk meditasi..," ucap yan***. "Liat mba idola bikin imun ku naikπŸ‘ŒπŸ’ƒπŸ™," kata h.***. "mamah tuh keliatan mudaa bngeut 😍😍," imbuh jo***. "Asli cantik sekali walaupun sudah emak2," kata riz***. "Makin tua makin cantik," kata yang lainnya.