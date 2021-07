MARIA Vania tampil menggoda di kolam renang. Ia memakai baju renang putih dan seakan-akan membetulkan celananya yang melorot.

Saat itu tubuh sang model nampak basah setelah berenang. Lalu dia berdiri dan pose cantik seperti membetulkan daleman yang melorot.

Maria Vania sungguh aduhai. Memakai setelan baju renang nuansa putih, lengkap dengan bandananya. Ia juga menyematkan bunga di telinganya.

Maria Vania menuliskan caption mandi di kolam air panas dengan pemandangan indah. "Bathing in the onsen with a view," ujarnya.

Netizen yang melihat penampilan seksi Maria Vania ini langsung heboh. Apalagi netizen yang didominasi oleh kaum pria. "😍😍🔥🔥❤️❤️❤️ selalu syukaaa liat kak vania 😍😍," kata alik****. "Biyuhh biyuhhhh🤤🤤🤤," imbuh pen***. "nyusul 🔥," imbuh kad***. "jangan lupa jemur burung cuaca cukup mendukung," pungkas kris***.