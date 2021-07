JAKARTA - Pedangdut Jenita Janet baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-34 tahun pada 1 Juli 2021. Dalam kesempatan tersebut, sang suami, Danu Sofwan, tampak memberikan hadiah spesial dan istimewa untuk wanita yang dinikahinya pada 11 November 2020 lalu.

Melalui akun Instagramnya, pengusaha dibidang kuliner tersebut tampak membawa istrinya menuju ke sebuah daerah untuk memberikan hadiah spesial tersebut. Bahkan, pelantun Seperti Pokemon tersebut sempat tertawa, menangis, dan tidak percaya saat mendapatkan hadiah tersebut dari sang suami.

"Ngasih kado istri ratusan hewan ternak beserta kandang-kandangnya. Lumayan anti mainstream dan agak geser sih ini.. huahaha..⁣ Awalnya saya bilang ke istri mau ngajak bday lunch ke resto baru di daerah padalarang.. ⁣ Agak jauh tapi keren!⁣," tulis Danu Sofwan pada keterangan video.

"Pas sampe, saya tutup matanya dan langsung ngasih surprise kado peternakan.. dia kaget, shock, disangka prank..⁣ Speechless dan terharu banget ngeliat istri sampe nangis segitunya," sambungnya.

Sementara itu, Danu menyebut bahwa awalnya dirinya hanya berinvestasi dengan membeli tiga ekor sapi di tempat itu. Namun, lama kelamaan ia menjadi keterusan dan memiliki kurang lebih 50 sapi dalam kandang tersebut, termasuk pula ratusan ekor kambing.

Akhirnya, ia mengakuisisi peternakan tersebut dan membuat brand company untuk memasarkan ternak. Bahkan ia juga sekaligus mengangkat istrinya sebagai CEO dari perusahaan baru yang bergerak dibidang penjualan hewan ternak.

"Saya persembahkan peternakan berikut hewan, sekaligus bisnisnya ini untuk istri tersayang lalu saya dan kedua partner sepakat mengangkatnya jadi CEO perusahaan.. Ternaq Grup Indonesia.. goks~⁣," jelasnya.

Lewat unggahannya, Danu menyebut bahwa dirinya telah berjanji untuk selalu memberikan yang terbaik bagi istrinya. Bukan hanya berusaha membahagiakan Janet, tetapi juga menjamin masa depannya.

Oleh karenanya, Danu menghadiahi Janet sebuah peternakan lengkap dengan hewannya untuk dikelola.

"Istri @jenitajanet aku udah sering bilang kan i’ll do my best for you.. Bahagiamu itu tujuanku, kan ku upayakan menjamin masa depanmu.. Dan bukan cuma sekedar ucapan melainkan tindakan juga pembuktian di kenyataan...," bebernya.

"Selamat mengulang tahun ya istriku..⁣ ciee kamu resmi jadi bandar dan juragan ternak hahaha..⁣ Semua doa udah sama-sama kita panjatkan. semoga bisa terwujudkan ya..⁣ i love you much," pungkasnya.

