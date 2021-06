JAKARTA - Aurelie Moeremans baru-baru ini mengunggah potret terbaru di media sosial Instagram. Aktris cantik 27 tahun itu membagikan fotonya tengah berpose seksi mengenakan bikini berwarna hitam.

Lewat unggahan tersebut, pemain film ‘Story of Kale: When Someone's in Love’ tersebut membagikan tiga cara mensyukuri hidup ala dirinya sendiri. Dia mengungkapkan, tiga cara tersebut berhasil mengubah hidupnya.

“Aku pengen lanjutin share beberapa life hacks yang cukup ngerubah hidup aku.. Aku udah pernah share 2 life hack, bisa di-check di #LifeHackAurelie. Yang pertama, itu biasakan tulis 5 hal yang bikin kamu bersyukur setiap hari. Itu akan membangun kebiasaan untuk lebih fokus sama hal-hal yang positif di hidup kita dan juga bersyukur,” kata Aurelie dikutip dari keterangan fotonya Selasa (29/6/2021).

Kemudian, cara yang kedua adalah tidak membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Lalu, cara yang terakhir adalah berdoa kepada Tuhan dan meminta ketenangan untuk menerima segala hal yang terjadi dalam hidup.

“Ada banyak hal dalam hidup yang kita ngga bisa ubah atau kontrol. Terima aja, relain aja karena ya mau kita pusingin atau stressin kayak apa juga, ya percuma. Buat apa, toh kita ga bisa ubah. Ada juga beberapa hal yang kita ga suka dan matter tapi bisa kita ubah. Just do it,” tulis Aurelie.

Dia mengatakan, hal terpenting adalah fokus dengan apa yang bisa dikontrol dan bisa membuat diri menjadi lebih baik. Dia mencontohkan, saat dia mencoba menurunkan berat badan usai naik beberapa kilogram karena tuntutan film.

“Buat judul film kemarin aku disuruh naikin berat badan sampai 60kg. Setelah filmnya selesai aku nggak suka sama berat badan aku, bukan karena apa-apa yaa tapi nggak nyaman aja, gerakan jadi slow dll.. Tapi aku bisa ubah kalau aku mau.. Untuk hasil yang berbeda harus melakukan hal yang berbeda juga,” jelas dia.

Aktris kelahiran Belgia ini juga membagikan sejumlah caranya agar dapat menurunkan berat badan dan kembali langsing seperti sekarang. Hal tersebut, sambung Aurelie, membuat dia bangga terhadap dirinya sendiri.

“Akhirnya aku rajin olahraga, aku makan makanan sehat, aku bikin racikan detox setiap pagi dll, akhirnya aku mendapatkan hasil yang lebih baik.. Sekarang aku back in shape dan fit lagi, proud of my self & happy karena taking care of our bodies itu salah satu form of loving yourself. Focus sama apa yang kamu bisa control aja. Jangan menghabiskan waktu dan tenaga kamu buat sesuatu yang nggak bisa kamu control. Percuma!” kata Aurelie.

Ada pula netizen yang salah fokus dengan pose Aurelie dengan bikini. “Aku kira Lisa Blackpink,” tulis netizen. “Kirain Lisa Blackpink,” kata yang lain. “Sumpah, cantik banget!” puji netizen.

