JAKARTA - Industri musik Tanah Air kembali kehilangan talenta terbaiknya. Aria Baron, mantan gitaris band Gigi mengembuskan napas terakhirnya di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, pada Selasa (29/6/2021), pukul 10.15 WIB.

Aria Baron memulai karier bermusiknya dari ajang kompetisi gitar saat masih SMA. Dia meraih gelar gitaris terbaik Light Music Contest Yamaha dari tahun 1986 hingga 1988. Dari sini, dia kemudian membentuk Badai Band bersama Andi, Iwan, Abi, Ade, dan Dwi.

Band yang kemudian dikenal dengan nama /rif (Rhythm in Freedom) itu terbilang populer di Bandung. Baron pun memutuskan hengkang dari band tersebut dan membentuk band baru bersama Armand Maulana, Dewa Budjana, Ronald Fristianto, dan Thomas Ramadhan.

Aria Baron menghabiskan waktu yang cukup singkat bersama Gigi. Setelah band itu merilis dua album perdana, ‘Angan’ (1994) dan ‘Dunia’ (1995) dia kembali mengundurkan diri.

Lepas dari Gigi, Baron hijrah ke Amerika Serikat untuk melanjutkan pendidikan di Communication Arts, New York Institute of Technology. Setelah menyelesaikan pendidikan pascasarjana, dia membentuk NO! Band bersama E'el, Adi Dharmawan, dan Donny Suhendra.

NO! band kemudian berubah menjadi Baron Band, dengan perubahan formasi: Baron (gitar), Arry Safriadi (vokal), dan Adi Dharmawan (bass). Mereka merilis Baron Volume 01 pada 2002 di bawah naungan label BMG Music Indonesia. Pada 2008, Baron kembali menelurkan karya baru dengan meluncurkan band Baron Soulmates dengan album debut 'Flying High' dan single hit Jatuh Cinta. Pada 2010, Aria Baron dan bandnya merilis album kedua, 'The Winner'.