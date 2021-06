BUNGA Citra Lestari (BCL) tengah berjuang melawan Covid-19. Ia melakukan isolasi mandiri dan ingin segera terbebas dari infeksi virus corona.

Sudah 10 hari BCL isolasi mandiri. Sesekali ia mengumbar pose cantik saat berjemur manja di bawah sinar matahari.

Tapi tak jarang, dia juga tampil seksi pakai baju ketat. Karena sebenarnya, tubuhnya harus terpapar sinar matahari demi mendapat asupan vitamin D.

Berikut ini deretan foto seksi BCL saat isoman. Okezoners penasaran kan? Yuk simak artikelnya!

Berjemur pakai kemben dan hot pants

Tampilan BCL saat berjemur kali ini bikin gagal fokus deh. Dirinya memakai kemben hitam senada dengan bawahannya yang seksi. Kacamata Louis Vuitton BCL juga bikin BCL makin kece saat isoman ya!

Isoman bareng Dena Rachman

Sebelumnya, BCL juga tampil pakai baju terbuka saat berjemur bersama Dena Rachman. Foto aduhai ini bahkan mengundang perhatian rekan selebriti juga netizen.

Sebut saja Ringgo Agus Rahman dan Daniel Mananta. Mereka meyebut bahwa BCL tetap cantik meski tubuhnya sedang sakit.

"Cepet sembuh unge... kmu menciptakan standart look yg luar biasa untuk yg kena covid.. cakep gilaaaaaaa... gue pas kena astagah lusuh amaaaatttt," kata Ringgo.

"Isoman nya fabulous banget sih?! Kayak pemotretan Vogue gitu! Hahahaha love that you guys have joy in the midst of all this!," tulis vjdaniel.

Pakai tanktop

BCL terlihat lemas saat isolasi mandiri. Namun ia berusaha happy dengan melakukan me time, yaitu membaca buku.

"Maybe this is why we read, and why in this moment of darkness we return to books..," ungkap BCL.

Pesona BCL juga mencuri perhatian saat membaca buku. Ia tampil kasual memakai tank top dan legging.