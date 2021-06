JAKARTA - Kalina Ocktaranny melampiaskan kekesalannya saat mengetahui aksi genit Vicky Prasetyo. Iya Vicky Prasetyo ternyata tidak jujur akan bertemu dengan Maria Ozawa alias Miyabi.

Alhasil, Kalina Ocktaranny pun marah sembari mencolek akun sosial media Vicky Prasetyo.

"Baru kemarin kamu bilang teman kamu dari Jepang mau ajak ketemuan buat main bola," tulis Kalina Ocktaranny.

"Jadi iniii yg mau ajak kamu main [email protected]," tulis Kalina Ocktaranny.

Melihat unggahan Kalina, Netizen pun memberikan reaksi beragam.

"Waduhh.. 'bola' yg ini bahaya," tulis @radexa_imag***.

"Cetak gol bund," tulis @mart***.

Mbak...cuma mau main bola kok..maaf nanya... itu "main bola" nya di kamar apa di lapangan?? Temen nya cowok atau cewek?? Cuma nanya lho... semoga bahagia...," tulis @suwantia***.

Sebelumnya, Maria Ozawa memberi ucapan khusus kepada Vicky Prasetyo. Ia mengaku ingin datang ke Indonesia untuk bertemu Vicky.

"Hai Vicky, ini Maria Ozawa. Aku dengar kamu adalah penggemar berat aku, dan aku sangat senang ketika mendengar itu," ujar Ozawa

Mendapat ucapakan khusus tersebut, Vicky langsung menyombongkan diri sebagai pria yang dijuluki gladiator.

"Now you know why they call me GLADIATOR!! Thanks for follow my Instagram @maria.ozawa0108 Respect (Sekarang kalian tahu mengapa mereka panggil aku GLADIATOR!! Terima kasih sudah ikuti Instagram aku)," tulisnya.