SEOUL - Baru selesai Law School, Kim Bum berpeluang menyapa penggemarnya lagi lewat drama baru di sisa tahun ini. Aktor kelahiran 1989 ini sedang mempertimbangkan tawaran bermain di drama Ghost Doctor.

"Kim Bum saat ini sedang dalam pembicaraan untuk tampil di Ghost Doctor. Prospeknya bagus," terang perwakilan agensi Kim Bum, King Kong by Starship, seperti dikutip dari Soompi, Kamis (23/6/2021).

Berbeda dengan Law School yang bergenre legal atau hukum, Ghost Doctor fokus pada fantasi dan medis. Jika kesepakatan tercapai, ini akan menjadi drama ke-2 Kim Bum di 2021.

Rain sudah lebih dulu dikonfirmasi sebagai pemeran utama pria bernama Cha Young Min. Sementara UEE, seperti Kim Bum, masih dalam tahap diskusi untuk bergabung.

Ghost Doctor disutradarai oleh Boo Sung Chul, sutradara Heirs dan Our Gap Soon. Sementara skenarionya ditulis oleh Kim Sun Soo dari Live Up to Your Name.

Drama yang ditargetkan tayang pada paruh ke-2 2021 ini berkisah tentang 2 dokter yang kemampuan dan kepribadiannya sangat mirip. Ghost Doctor akan menyajikan cerita dokter yang begitu mencintai pekerjaan dan pasiennya hingga tak bisa meninggalkan rumah sakit bahkan setelah kematiannya.

